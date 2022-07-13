Про це інформує Reuters з посиланням на заяву заступника міністра фінансів Йорга Кукіса на конференції в Сіднеї.

За словами Кукіса, головним завданням є заповнення величезної прогалини, яка залишиться, коли Європейський Союз відмовиться від 158 мільярдів кубометрів газу на рік, які постачає Росія. За його даними, раніше Росія постачала в Німеччину 40% вугілля і 40% нафти.

"Через кілька тижнів ми відмовимося від російського вугілля", — сказав він на Сіднейському енергетичному форумі, спільно організованому урядом Австралії та Міжнародним енергетичним агентством.

"Кожен, хто знає історію нафтопроводу "Дружба", який вже був інструментом радянської імперії над Східною Європою, розуміє, що позбутися цієї залежності — справа не тривіальна. Проте ми досягнемо цього за кілька місяців", – сказав Кукіс.

Як передає Reuters, Німеччина швидко розвиває імпортні термінали зрідженого природного газу (СПГ), щоб допомогти заповнити дефіцит блакитного палива. Проте Кукіс підкреслив, що хоча США та Катар можуть разом постачати близько 30 мільярдів кубометрів газу у вигляді СПГ до Європи, це все ще залишає величезну прогалину.

Він сказав, що хоч Німеччина і зосереджена на переході до нульових чистих викидів і нещодавно ввела в дію законодавство для прискорення розвитку проєктів з відновлюваної енергетики, газ все ще буде важливим для переходу.

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