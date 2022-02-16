Європарламент схвалив виділення Україні €1,2 млрд

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.



За проголосували 598 депутатів Європарламенту, 55 - проти, ще 41 - утрималися.



Економічну допомогу розділять на два транші по €600 млн. Їх передадуть протягом 12 місяців.



Для отримання коштів Україна повинна виконувати програму МВФ. Крім того, у тексті документу зазначається, що першу частину виплати Україна отримає, як тільки це рішення затвердить Рада Європи, а також набуде чинності Меморандум про взаєморозуміння між ЄС та Україною. Другу частину передадуть за умови виконання меморандуму.



"Макрофінансова допомога ЄС має бути спрямована на підтримку відновлення стабільного зовнішнього фінансування для України, підтримуючи тим самим її економічний та соціальний розвиток", - йдеться у тексті документу.



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