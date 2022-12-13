Європейська рада призупиняє виплати €6,3 млрд для Угорщини

Про це повідомили на сайті Європейської ради.

Причинами для припинення виплат стали порушення верховенства права у сферах держзакупівель, ефективності угорської прокуратури та боротьби з корупцією в країні. Також причиною є захист бюджету та фінансових інтересів ЄС.

Раніше Угорщина зобов'язалася ухвалити низку законів, які б допомогли виправити ситуацію. Утім зазначають, що цих заходів виявилося недостатньо для усунення ризиків для бюджету ЄС.

"З огляду на те, що заходи з виправлення ситуації, ухвалені Угорщиною, мають значні недоліки, які серйозно ставлять під загрозу їхню адекватність для усунення порушень принципів верховенства права, визначених Комісією, Рада вважає, що наступний ризик для бюджету союзу залишається високим", - ідеться в повідомлені.

Блокування виплат може бути скасовано в будь-який момент. Для цього ситуацію в Угорщині треба виправити упродовж двох років.

Очікується, що письмова процедура ухвалення рішення завершиться в середу, 14 грудня.

14 вересня стало відомо, що Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини через побоювання з приводу широкомасштабної корупції в країні.

18 вересня Європейська комісія рекомендувала заморозити виплату Угорщині на 7,5 млрд євро через порушення принципів верховенства права.

30 листопада повідомили, що Єврокомісія рекомендувала заблокувати виділення Угорщині 7,5 млрд євро через проблеми з верховенством права.