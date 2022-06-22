Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк у твітер.

"В останньому проєкті EUCO йдеться, що "Європейська Рада прийняла рішення надати статус країни-кандидата Україні та Республіці Молдова", - написав він.

За словами журналіста, Єврорада прийме рішення про кроки для подальшої інтеграції України та Молдови в ЄС вже після оголошення статусу кандидата, спочатку країни повинні будуть виконати всі умови комісії.

13 червня заступниця очільниці Європейської комісії, єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Юрова висловила думку, що вступ України в ЄС повинен зайняти не десятиліття, а роки.

15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна близька до статусу "кандидат в ЄС", як ніколи раніше.

17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Також такий статус надано і Молдові. Грузії надали лише "європейську перспективу". Остаточне рішення лідери європейських країн ухвалять на саміті 23-24 червня.

20 червня очільник мзс Польщі Збігнев Рау заявив, що вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".

Надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу на саміті 23-24 червня підтримають усі 27 членів ЄС, 21 червня повідомили у Bloomberg.

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