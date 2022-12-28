Про це йдеться в заяві "ЄС".

Тепер закон, який було ухвалено ще в грудні 2018 року, має бути неухильно виконаний: зникли будь-які відмовки, якими користувались несумлінні чиновники для саботування захисту українського суспільства від щупалець "русского міра".

Українська православна церква, якщо вона, як заявляє, уже не належить до московського патріархату, має довести це справою:

чітко і недвозначно заявити про засудження Кіріла (Гундяєва) та всієї РПЦ як посібника агресії і геноциду українців, розірвати з неї всі стосунки, зокрема, оголосити про вихід її архієреїв зі складу синоду РПЦ, і про непоширення на неї статуту РПЦ;

повідомити Помісні Православні Церкви про розрив з РПЦ і намір урегулювати свій канонічний статус у діалозі з Православною Церквою України відповідно до Томосу, наданого Вселенським Патріархом;

вийти з московського розколу: поновити спілкування з Помісними Церквами, які визнали ПЦУ; а найголовніше – визнати Таїнства Православної Церкви України та розпочати діалог без попередніх умов та вимог щодо порозуміння та об‘єднання українських православних.

В іншому випадку УПЦ лише вкотре підтвердить, що належить до МП як канонічно, так і фактично, і має відповідно до закону повідомити про це суспільству.

А задля захисту українського суспільства від ворожого впливу РПЦ вимагаємо від Верховної Ради України невідкладно ухвалити Закон про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій (#8221 від 23.11.2022) – про заборону в Україні діяльності РПЦ і підпорядкованих їй структур та організацій.

"Європейська Солідарність" ініціювала відповідні звернення місцевих рад – і їхня підтримка показує високу суспільну вагу цього питання.

КСУ 27 грудня визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ Московського патріархату змінити назву таким чином, аби вона вказувала на її приналежність Росії

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