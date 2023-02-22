"Європейці втомились від війни, для них треба робити щось фанове", - Еліна Світоліна розповіла про роботу в United24

Про це повідомляє "Українська правда".

"Ми отримуємо завдання від пана президента - стосовно того, куди ми збираємо кошти. Наприклад, взимку це були генератори для лікарень. Ми збирали кошти на них. Потім був збір на автівки швидких. Зараз це відбудова будинків в Ірпені. Ми збираємо на те, що потрібно екстрено й зараз. ОП працює з United24, вони дають ці задачі. Я на зв’язку з United24 кожного тижня. Я планую якісь заходи, фандрейзинг, з яких ми збираємо кошти під ці задачі, які відзначає пан президент та перша леді", - розповіла Світоліна.

За словами тенісистки, європейці втомились від війни.

"В Європі люди втомилися від війни, вони не дуже причетні до неї, до України, тому для них треба робити щось фанове. Вони люблять робити те, що дасть їм якийсь досвід, а гроші підуть до України. Вони втомилися від війни, а для нас, українців, це дуже боляче чути. Зрозуміли, що вони щось хочуть мати на заміну", - зізналась Еліна Світоліна.

28-річна Еліна Світоліна є найтитулованішою в історії українською тенісисткою. У 2019 році вона стала переможницею Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації, а загалом виграла 16 турнірів WTA.

Українка є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. За кар'єру вона заробила $21,4 млн призових.