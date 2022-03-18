Європейці вже хаотично скуповують борошно та олію, - екскерівниця Мінагрополітики Трофімцева про вплив агресії РФ на посівну в Україні
Колишня в. о. міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева вважає, що жителі забезпечених європейських країн уже помічають наслідки війни Росії проти України, оскільки хаотично скуповують олію та борошно
Про це політикиня розповіла в етері Еспресо.TV.
"Ця посівна є найскладнішою в історії незалежної України. Насправді, нам трохи підігрує погода, адже ґрунти в деяких регіонах країни промерзлі ще настільки, що не можна починати посівні роботи. Це трохи відтерміновує початок активних робіт. Надзвичайно складна ситуація в тих регіонах, де тривають активні бойові дії: Сумська область, Харківщина, Чернігівщині, Південь України. Ми вже повинні розуміти, що деякі посівні площі не можна буде використовувати", - зазначила Трофімцева.
Колишня в. о. міністра аграрної політики запевнила, що навіть в умовах війни з Росією українські аграрії впораються із забезпеченням внутрішніх потреб.
"Що стосується глобального аспекту, варто сказати прямо: весь світ несе велику частину відповідальності, роками заплющуючи очі на поведінку Російської Федерації. Знаючи і визнаючи, що Україна є житницею всього світу, міжнародна спільнота не робила нічого, щоб зупинити Росію. Революції у цьому сезоні можливо й не трапиться. Але вже відчувається, навіть у добре забезпеченій Німеччині, значне зростання цін. Європейські споживачі хаотично скуповують олію та борошно, адже розуміють, що буде нестача і здорожчання цих товарів", - наголосила Ольга Трофімцева.
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