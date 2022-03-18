Європейці вже хаотично скуповують борошно та олію, - екскерівниця Мінагрополітики Трофімцева про вплив агресії РФ на посівну в Україні

Про це політикиня розповіла в етері Еспресо.TV.



"Ця посівна є найскладнішою в історії незалежної України. Насправді, нам трохи підігрує погода, адже ґрунти в деяких регіонах країни промерзлі ще настільки, що не можна починати посівні роботи. Це трохи відтерміновує початок активних робіт. Надзвичайно складна ситуація в тих регіонах, де тривають активні бойові дії: Сумська область, Харківщина, Чернігівщині, Південь України. Ми вже повинні розуміти, що деякі посівні площі не можна буде використовувати", - зазначила Трофімцева.



Колишня в. о. міністра аграрної політики запевнила, що навіть в умовах війни з Росією українські аграрії впораються із забезпеченням внутрішніх потреб.



"Що стосується глобального аспекту, варто сказати прямо: весь світ несе велику частину відповідальності, роками заплющуючи очі на поведінку Російської Федерації. Знаючи і визнаючи, що Україна є житницею всього світу, міжнародна спільнота не робила нічого, щоб зупинити Росію. Революції у цьому сезоні можливо й не трапиться. Але вже відчувається, навіть у добре забезпеченій Німеччині, значне зростання цін. Європейські споживачі хаотично скуповують олію та борошно, адже розуміють, що буде нестача і здорожчання цих товарів", - наголосила Ольга Трофімцева.



Нагадаємо, В ООН переконані, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім запевнив, що в області готуються до посівної, але зазначив, що у селах ситуація гірша, ніж у містах.

Мінагрополітики повідомило, що малі та середні агровиробники з обігом до 20 млн євро на рік у період воєнного стану зможуть отримати безвідсотковий кредит на 6 місяців до 50 млн грн під держгарантію на 80% від його суми для забезпечення посівної.

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що війна в Україні матиме суттєві глобальні наслідки, особливо для сусідніх держав.