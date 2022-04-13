Європі треба 2-4 роки, щоб відмовитися від російських газу й нафти, - експерт-міжнародник
Експерт з міжнародної політики Український інститут майбутнього Ілія Куса розповів, що необхідно 2-4 роки, щоб відмовитися або критично скоротити частку російських нафти й газу на європейському ринку
Експерт-міжнародник поділився інформацією в етері Еспресо.TV.
"Для того, щоб відмовитися або критично скоротити частку російських енергоносіїв на європейському ринку, за оцінками західних експертів, необхідно від 2 до 4 років, якщо цим займатися прямо зараз. У світі є не так багато країн, які можуть таку велику кількість нафти й газу відразу викинути на ринок та постачати конкретно Європі. У багатьох країн-експортерів газу вже підписані довготривалі контракти й вони не можуть їх просто розірвати й переорієнтуватися на європейські країни. Є також країни, які можуть постачати у Європу більше газу, але спершу їм необхідно вкласти кошти в розробку своїх родовищ і збільшити видобуток", - зазначив Куса.
Фахівець навів приклад Алжиру, який зараз веде перемовини про постачання більшої кількості газу Італії та має зайвий газ, який можна видобувати й постачати у Європу. Проте в Алжирі вже кілька років є проблема гострого недофінансування видобутку газу.
"Так само зі Сполученими Штатами Америки, які мають газ і транспортують його в основному морем у вигляді скрапленого газу. Але для того, аби Європа могла приймати більше американського газу, потрібно побудувати декілька "Еленджі"-терміналів для прийому. Це займе 2-3 роки за оцінками тих же німців. Тож обʼєктивна ситуація така, що упродовж тижнів-місяців відмовитися від російського газу не наражаючись на серйозні політичні ризики, повʼязані з протестами населення, різким розгоном інфляції та зростанням цін на все - неможливо", - зауважив Ілія Куса.
- Нагадаємо, Єврокомісія працює над шостим пакетом санкцій проти Росії, який містить пункт про обмеження на експорт нафти з країни-агресорки.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові санкції проти Росії, які не торкатимуться нафти, викличуть у Москві хіба посмішку.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе