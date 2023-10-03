Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Євросоюз у грудні оголосить про початок переговорів про вступ України, - Politico

Євросоюз у грудні оголосить про початок переговорів про вступ України, - Politico

3 жовтня, 2023 вiвторок
23:08
Новини Україна - Євросоюз

Європейський союз планує у грудні 2023 року офіційно оголосити про початок переговорів про вступ України

Про це повідомляє Politico

За даними трьох анонімних дипломатів, знайомих із планами ЄС, у листопаді Єврокомісія має випустити звіт щодо виконання Україною та іншими країнами-претендентами умов вступу до блоку. 

За словами одного з посадовців, після  публікації звіту Єврокомісія заявить про початок переговорів з Україною щодо вступу. Після цього у грудні Європейська рада їх ініціює.

"Політичний поштовх буде занадто сильним, щоб окремі країни-члени протистояти йому. Робочим припущенням є те, що до грудня Європейська Рада вирішить розпочати переговори", - сказав співрозмовник Politico.

Щоб розпочати переговори, Україна має виконати сім умов, висунутих Єврокомісією, зокрема щодо судової реформи та боротьби з корупцією. За даними Politico станом на серпень було виконано лише дві умови.  

Попри це, лідери країн ЄС мають намір зробити політичну заяву, що санкціонує переговори, навіть якщо правова база для них не буде готова. 

"Мета полягає в тому, щоб у грудні політично домовитися про початок переговорів", - сказав інший дипломат та додав, що юридичне рішення стосовно цього питання буде ухвалене на початку 2024 року.

Третій дипломат сказав, що лідери в грудні "пошлють позитивний сигнал" щодо майбутнього членства України.

Відповідаючи на запитання, наскільки далеко просунулася Україна на шляху до виконання семи критеріїв, чиновник ЄС сказав, що прогрес є обнадійливим і лише одна сфера, що стосується меншин, здається проблемною в короткостроковій перспективі.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

Читайте також:
3 жовтня, 2023 вiвторок
Очільник МЗС Польщі заявив, що відносини з Україною увійшли у "період спаду"
Ілон Маск
2 жовтня, 2023 понедiлок
Маск опублікував мем із Зеленським щодо військової допомоги. В Україні відреагували
2 жовтня, 2023 понедiлок
Окупанти отримали наказ: боєць ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
3 жовтня
23:21
НАТО, державний прапор України
"Тепер видно дно": у НАТО закликали союзників збільшити виробництво боєприпасів для України
22:24
Араїк Арутюнян
Азербайджан затримав трьох експрезидентів невизнаного Нагірного Карабаху, - ЗМІ
22:15
Хорватія
Міноборони України вимагає від компанії з Хорватії повернути 3,2 млн євро за непоставлені гранати
22:07
Ексклюзив
Глен Грант
Полковник Грант назвав умову вступу України до НАТО до завершення війни з РФ
22:02
Уніон - Брага, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати матчів 2 туру
21:12
Ексклюзив
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
В України є рік, щоб підготуватись до можливої зупинки допомоги від США, - екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий
20:53
Віктор Циганков та Ніколо Барелла (ліворуч), Італія - Україна
Євро-2024: Ребров знайшов заміну травмованому лідеру збірної України Циганкову
20:42
Ексклюзив
Гроші
Золотовалютний резерв безпрецедентно високий: Гетманцев розповів, чого чекати від курсу валюти
20:24
Аналітика
Сергій Згурець
Йде боротьба на ділянках фронту, які відкривають ЗСУ шлях на південь для перерізання суходільного коридору. Колонка Сергія Згурця
20:21
Джозеф Байден
Байден провів телефонну розмову зі світовими лідерами й закликав до постійної підтримки України
20:07
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
На фронті за добу відбулося 26 боєзіткнень, ворог завдав 3 ракетні та 80 авіаударів
20:02
сміття
З 2030 року всі сміттєві полігони України мають відповідати екостандартам ЄС, - Міндовкілля
19:58
На фото: Президент України Володимир Зеленський
"Харків допомагає тримати весь наш Схід": Зеленський провів наради з відповідальними за місто і область
19:30
Ховав "товар" у рюкзаку доньки: в Одесі поліція вилучила у чоловіка майже 1,4 кг кокаїну
19:03
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 587 дня війни: функціональна поразка Чорноморського флоту РФ та доплати українським військовим
18:55
зерно, порт
Судна у рамках роботи тимчасового коридору для експорту зерна зайшли уже в три порти України
18:34
Названо дату виходу франко-української історичної драми SHTTL/ШТТЛ у кінотеатрах України
18:26
Київрада
Київрада закликає центральну владу не вилучати ПДФО з місцевих бюджетів
18:25
військовий
Київ збільшив допомогу на техніку для військових: додатково виділено 1,26 млрд грн
18:24
Анонс
Афіша Екуменічний форум
У Львові стартує Екуменічний соціальний тиждень: що у програмі
18:22
НАБУ оголосило підозру в одержанні хабаря меру Сум і директору Департаменту інфраструктури міста
НАБУ оголосило підозру в одержанні хабаря меру Сум і директору Департаменту інфраструктури міста
18:13
вугілля порт
ВАКС арештував майно трьох обвинувачених у справі "Роттердам+"
18:05
безпілотник, Франція, Антонов
ДП "Антонов" виготовлятиме безпілотники на базі французького дрона Aarok
18:01
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
У Чорному морі наш флот вже має силу й потужність, - Гуменюк
17:47
Додаток "Дія"
У Дії запрацювала послуга повернення вкладів зі збанкрутілого банку
17:38
Ексклюзив
"Це тактичний відступ": дипломат Веселовський про затягування США з постачанням ракет ATACMS Україні
17:35
Ексклюзив
антидроновий комплекс Slinger
Defense Express: антидронові комплекси Slinger від Австралії допоможуть задешево збивати ворожі Shahed
17:26
мітинг у США
У рідному місті спікера Палати представників США Маккарті провели акцію на тему важливості України
17:22
Париж метро
У Франції виявили клопів у транспорті: в уряді побоюються скандалу перед Олімпіадою 2024
17:22
Оновлено
Вірменія
Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов'язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, Кремль відреагував
17:11
Петер Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини назвав неприпустимим, що у підручнику РФ їхню революцію 1956 року називають "фашистською"
17:08
Денис Прокопенко
"Повністю інтегрований": Клименко розповів, що робить командир Азову Редіс після повернення на фронт
17:00
Ексклюзив
Запоріжжя
"У міськраді є "ждуни": депутат пояснив, чому Запоріжжя не підтримало збереження ПДФО на місцях
16:31
поранений окупант
Окупанти зробили з цивільної лікарні на Запоріжжі військовий шпиталь для поранених із Роботиного
16:26
Верховна Рада
Раді пропонують скасувати строки давності для розслідування корупційних злочинів під час війни
16:09
Денис Шмигаль
Урожай зерна в Україні очікується на рівні 79 млн тонн, 75% потрібно експортувати, - Шмигаль
16:08
Оновлено
російський військовий корабель
РФ вивела на бойове чергування у Чорне море два ракетоносії
16:07
Європарламент
Європарламент погодив фінансування Українського фонду на €50 млрд
15:59
поліція Таїланд
У Таїланді внаслідок стрільби в ТЦ загинуло щонайменше троє людей, затримано 14-річного хлопця
15:56
Оновлено
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли два селища у передмісті Херсона: загинув чоловік, 5 людей поранено
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV