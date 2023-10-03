Євросоюз у грудні оголосить про початок переговорів про вступ України, - Politico

Про це повідомляє Politico.

За даними трьох анонімних дипломатів, знайомих із планами ЄС, у листопаді Єврокомісія має випустити звіт щодо виконання Україною та іншими країнами-претендентами умов вступу до блоку.

За словами одного з посадовців, після публікації звіту Єврокомісія заявить про початок переговорів з Україною щодо вступу. Після цього у грудні Європейська рада їх ініціює.

"Політичний поштовх буде занадто сильним, щоб окремі країни-члени протистояти йому. Робочим припущенням є те, що до грудня Європейська Рада вирішить розпочати переговори", - сказав співрозмовник Politico.

Щоб розпочати переговори, Україна має виконати сім умов, висунутих Єврокомісією, зокрема щодо судової реформи та боротьби з корупцією. За даними Politico станом на серпень було виконано лише дві умови.

Попри це, лідери країн ЄС мають намір зробити політичну заяву, що санкціонує переговори, навіть якщо правова база для них не буде готова.

"Мета полягає в тому, щоб у грудні політично домовитися про початок переговорів", - сказав інший дипломат та додав, що юридичне рішення стосовно цього питання буде ухвалене на початку 2024 року.

Третій дипломат сказав, що лідери в грудні "пошлють позитивний сигнал" щодо майбутнього членства України.

Відповідаючи на запитання, наскільки далеко просунулася Україна на шляху до виконання семи критеріїв, чиновник ЄС сказав, що прогрес є обнадійливим і лише одна сфера, що стосується меншин, здається проблемною в короткостроковій перспективі.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.