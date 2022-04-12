Євросоюз зацікавлений у збільшенні поставок скрапленого газу з Нігерії, - посол ЄС
Європейський Союз зацікавлений у збільшенні постачання скрапленого природного газу з Нігерії до Європи
Про це заявила посол ЄС у Нігерії Самуела Ізопі під час зустрічі з менеджментом Nigerian National Petroleum Company Ltd, передає Інтерфакс-Україна
Вона зазначила, що через поточну геополітичну ситуацію і зросла зацікавленість у посиленні співпраці з Нігерією, зокрема у питанні збільшення постачання енергоресурсів.
"Нігерія є четвертим найбільшим постачальником газу до Європи. Принаймні 40% експорту СПГ із Нігерії припадає на Європу", - зазначила Ізопі,.
Головний виконавчий директор NNPC Маллам Меле Кьярі запевнив, що компанія продовжить зміцнювати зв'язки з європейськими компаніями, що працюють у Нігерії, особливо у питанні збільшення постачань газу.
- Раніше Італія в рамках пошуку альтернатив російському газу і диверсифікації поставок енергоресурсу домовилася про збільшення імпорту газу з Алжиру.
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