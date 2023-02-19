Про це мовиться на сайті видання Politico.

Зазначається, що американський генерал у Європі ствердив законодавцям США, що надання Україні передового західного обладнання, наприклад, винищувачів F-16, безпілотників і ракет великої дальності, могло б допомогти Києву керувати небом і посилити наступальні дії проти Росії.

Як ствердили 5 джерел видання, у п'ятницю на закритому брифінгу Мюнхенської конференції Крістофера Каволі запитали, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні виграти війну проти Росії. Він відповів: "Так".

Зокрема Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі заявив законодавцям, що США та їх союзники повинні надіслати Україні найсучаснішу зброю, яку тільки можуть. Це включає передові літаки, безпілотники та ракети з радіусом дії понад 100 кілометрів.