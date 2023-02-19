F-16 та далекобійні ракети допоможуть Україні перемогти на фронті, - командувач сил НАТО в ЄС
Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив законодавцям США, що надання Україні, зокрема, F-16 та далекобійних ракет допоможе їй посилити наступальні дії проти РФ
Про це мовиться на сайті видання Politico.
Зазначається, що американський генерал у Європі ствердив законодавцям США, що надання Україні передового західного обладнання, наприклад, винищувачів F-16, безпілотників і ракет великої дальності, могло б допомогти Києву керувати небом і посилити наступальні дії проти Росії.
Як ствердили 5 джерел видання, у п'ятницю на закритому брифінгу Мюнхенської конференції Крістофера Каволі запитали, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні виграти війну проти Росії. Він відповів: "Так".
Зокрема Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі заявив законодавцям, що США та їх союзники повинні надіслати Україні найсучаснішу зброю, яку тільки можуть. Це включає передові літаки, безпілотники та ракети з радіусом дії понад 100 кілометрів.
- 15 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія не передаватиме Україні винищувачів.
- Пізніше стало відомо, що група американських законодавців закликала президента США Джо Байдена розпочати постачання Україні винищувачів-бомбардувальників F-16.
- 18 лютого прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у своєму суботньому виступі на Мюнхенській конференції з безпеки закликатиме посилити військову допомогу Україні.
- 18 лютого Воллес заявив, що Україні варто розраховувати на постачання сучасних винищувачів після завершення війни з РФ.
- Тоді ж прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності.
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