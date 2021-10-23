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Facebook звинувачує українського хакера у крадіжці даних 178 млн користувачів

23 жовтня, 2021 субота
18:32
Світ хакери

Компанія Facebook подала до суду на українського хакера Олександра Солонченка, який скомпілював і продав дані 178 млн користувачів соцмережі

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна

Згідно з судовими документами, оприлюдненими Business Insider, з січня 2018 року до вересня 2019 року Олександр Солонченко, також відомий під ніком Solomame, отримав доступ до загальнодоступної інформації (ідентифікатор користувача Facebook і номер телефону) приблизно 178 млн користувачів Facebook, використавши комп'ютерну програму для подачі автоматичних запитів на комп'ютери Facebook

У позові Facebook також наголошується, що починаючи з жовтня 2020 року Солонченко займався торгівлею даними на RaidForums - онлайн-торговельному майданчику, який використовують для продажу і поширення зібраних, вкрадених і витеклих даних.

"Із 2020 року Солонченко продавав вкрадені або витягнуті дані з найбільшого комерційного банку України, найбільшої приватної служби доставки в Україні та французької компанії з аналізу даних. У травні 2021 року Солонченко також продав дані, які він отримав із Facebook у період з січня 2018 року до вересня 2019 року, а саме ідентифікатори користувачів Facebook і номери телефонів", - йдеться у позовній документації.

Facebook вважає, що хакер порушив умови надання послуг та умови платформи, які забороняють користувачам компанії робити будь-що незаконне з її даними, отримувати дані за допомогою автоматизованих засобів і надавати їх третім особам без схвалення Facebook.

У своїй скарзі Facebook попросив федеральний суд про розгляд справи судом присяжних, заборону на використання Солонченком його продуктів або продажу отриманих від нього даних, а також про виплату відшкодування збитку.

Соцмережа також вимагає заборонити Солонченку доступ до Facebook і продуктів Facebook.

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Facebook
позов
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