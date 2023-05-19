Фахівці МКС фіксують злочини росіян у деокупованому Херсоні
Команда фахівців Міжнародного кримінального суду чолі з Брендою Холліс та у супроводі прокурорів ОГП та Херсонської обласної прокуратури оглянули Херсон
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Під час візиту фахівці МКС побачили близько 10 місць, де були зафіксовані ознаки воєнних злочинів щодо цивільного населення, серед яких катування та вбивства у місцях незаконного тримання, невибіркові обстріли місць масового скупчення людей, медичних закладів, багатоквартирних житлових будинків.
Зазначено, що зібрані в ході візиту докази можуть бути вкрай важливими для доведення міжнародних злочинів в Україні.
"Кожен, винний у цих злочинах має бути притягнутий до відповідальності, включно з найвищими посадовими особами", - ідеться у повідомленні.
- Слідчий комітет Росії погрожує оголосити в розшук суддів Міжнародного кримінального суду (МКС), які видали ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.
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