У РФ планують оголосити в розшук суддів МКС, які видали ордер на арешт Путіна
Слідчий комітет Росії погрожує оголосити в розшук суддів Міжнародного кримінального суду (МКС), які видали ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна
Про це заявив очільник слідкому РФ Олександр Бастрикін, передає ТАСС.
"Прокурора суду, голів та трьох суддів, які активно впливали на ухвалення цього рішення, ми скоро оголосимо в розшук", - сказав він.
- 20 березня у РФ порушили справу проти суддів МКС у Гаазі, які видали ордер на арешт Путіна.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у насильницькій депортації українських дітей.
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