Про це повідомляє слідчий комітет РФ.

Зазначається, що слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмад Хана та суддів Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали та Серхіо Херардіо Угаля.

Це сталося після того, як МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

"Кримінальне переслідування носить свідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає. Відповідно до Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом від 14.12.1973, глави держав користуються абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав", - написали у комітеті.

Також у слідчому комітеті заявили, що у діях прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду є ознаки злочинів, а також "приготування до нападу на представника іноземної держави", що користується міжнародним захистом, з метою "ускладнення міжнародних відносин".