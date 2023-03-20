У РФ порушили справу проти суддів МКС у Гаазі, які видали ордер на арешт Путіна
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна
Про це повідомляє слідчий комітет РФ.
Зазначається, що слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмад Хана та суддів Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали та Серхіо Херардіо Угаля.
Це сталося після того, як МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
"Кримінальне переслідування носить свідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає. Відповідно до Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом від 14.12.1973, глави держав користуються абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав", - написали у комітеті.
Також у слідчому комітеті заявили, що у діях прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду є ознаки злочинів, а також "приготування до нападу на представника іноземної держави", що користується міжнародним захистом, з метою "ускладнення міжнародних відносин".
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- Президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
- 19 березня Німеччина заявила, що буде зобов'язана затримати Володимира Путіна у разі появи на території країни на виконання рішення Міжнародного кримінального суду.
- Президент України Володимир Зеленський також відреагував на рішення МКС та наголосив, що Росія понесе відповідальність за кожен прояв терору проти України та її народу.
- 20 березня заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив точковим ударом по будівлі Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
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