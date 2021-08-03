"Фактично переховування підозрюваного": НАБУ вимагає від СБУ привести Чауса до суду

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Facebook.

"КПК передбачає, що у випадку виявлення розшукуваної особи, її мають передати уповноваженому представнику органу розслідування. Натомість маємо ситуацію фактичного переховування підозрюваного СБУ", - йдеться в заяві.

В НАБУ заявили, що вже двічі просили СБУ доставити їм Чауса.

"Вжиття заходів безпеки до особи, яка перебуває у статусі потерпілого у кримінальному провадженні, що розслідується слідчими СБУ, жодним чином не може бути підставою для переховування такої особи від судочинства та невиконання ухвали про арешт", - додали в НАБУ.

СБУ закликають доставити Чауса детективам та до ВАКС о 14:00 4 серпня 2021 року.

Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.

Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса.

Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.

1 серпня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу через його відсутність.