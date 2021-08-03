"Фактично переховування підозрюваного": НАБУ вимагає від СБУ привести Чауса до суду
Національне антикорупційне бюро звинувачує Службу безпеки України в переховуванні екссудді Миколи Чауса
Про це повідомила пресслужба НАБУ у Facebook.
"КПК передбачає, що у випадку виявлення розшукуваної особи, її мають передати уповноваженому представнику органу розслідування. Натомість маємо ситуацію фактичного переховування підозрюваного СБУ", - йдеться в заяві.
В НАБУ заявили, що вже двічі просили СБУ доставити їм Чауса.
"Вжиття заходів безпеки до особи, яка перебуває у статусі потерпілого у кримінальному провадженні, що розслідується слідчими СБУ, жодним чином не може бути підставою для переховування такої особи від судочинства та невиконання ухвали про арешт", - додали в НАБУ.
СБУ закликають доставити Чауса детективам та до ВАКС о 14:00 4 серпня 2021 року.
- Нагадаємо, 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.
- Працівники НАБУ оприлюднили відео, на якому співробітники СБУ перевозять затриманого екссуддю Чауса.
- Служба безпеки України заявила, що не викрадала колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що зміг поспілкуватися з клієнтом, той перебуває в СБУ.
- 1 серпня Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу через його відсутність.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.76
Купівля 26.76Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.69Продаж 32.05
- Актуальне
- Важливе