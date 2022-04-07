ФБР знищило мережеву інфраструктуру російських хакерів
Федеральне бюро розслідувань США отримало доступ до більшості маршрутизаторів і брандмауерів російських військових хакерів
Про це повідомляє Reuters.
"Операція по взяттю під свій контроль Російської цифрової інфраструктури була попереджувальним кроком, спрямованим на те, щоб російські хакери не змогли мобілізувати зламані пристрої в "ботнеті" – мережі зламаних комп'ютерів, які можуть бомбардувати інші сервери шахрайським трафіком", – йдеться у повідомленні.
"Ботнет" контролювався за допомогою шкідливого ПЗ під назвою Cyclops Blink, яке агентства кіберзахисту США і Великобританії публічно приписали одній з хакерських груп російської військової розвідки, яку неодноразово звинувачували в проведенні кібератак.
Співробітники бюро зі схвалення суду таємно проникли в тисячі маршрутизаторів і брандмауерів, щоб видалити шкідливе ПЗ і переналаштувати пристрої.
"Ми видалили шкідливе програмне забезпечення з пристроїв, що використовуються тисячами компаній для мережевої безпеки по всьому світу. Ми закрили двері, через які росіяни проникли в них", – заявив директор ФБР Кріс Рей.
- Нагадаємо, хакери Anonymous проникли у систему відеоспостереження Кремля та показали кадри з путінської резиденції.
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