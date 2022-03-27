Федеральний президент Німеччини організував концерт "за свободу і мир" з російськими солістами. Посол України відмовився від запрошення

Про це повідомила дружина посла України в Німеччині Світлана Мельник, передає "Еспресо. TV".

"Пан Штайнмайєр разом з Першою Леді Елькою Бюденбендер вирішили запросити Посла України Андрія Мельника разом із «супроводом» (це так вони про мене) на концерт класичної музики «За свободу та мир» (саме так, без жодної згадки України). Концерт має відбутися у цю неділю 27 березня об 11:00 год. в резиденції Президента Німеччини у палаці Бельвю. У програмі - за виключенням єдиного українського композитора Валентина Сильвестрова - всі твори звичайно ж композиторів держави-агресора. Але найогидніше - серед солістів - жодного українця. ЖОДНОГО. Лише росіяни!!! Піаніст Кіссін і баритон Погоссов. Тобто, що ж получається: заходите-ка к нам на русский огонек, пане Посол, с Вашим «сопровождением». Ми хочемо виявити солідарність Вашому мужньому народу і приготували для Вас музичний сюрприз. Послухайте-ка арію князя Єлецькага з опери «Піковая дама» Чайковського, а також насолодіться творами радянського композитора Шостаковича у виконанні блискучих російських та білоруських музик. Тільки це зовсім не про солідарність з Україною, а чергове знущання, плювок в обличчя всім українцям!", - написала Світлана Мельник.

Вона вважає, що пропонувати Послу України послухати музику країни-агресора у виконанні її російських солістів в той час, коли український народ понад місяць слухає вибухи російських бомб і ракет та постійне завивання сирен – "це найбільш вишуканий вид знущання над нашою державою".

Відповідно, її чоловік, посол Андрій Мельник відкинув таке запрошення, назвавши його "образою для українців".

"Так що пілікати у палаці Бельвю російсько-білоруські артисти будуть лише для пана Штайнмаєра та його супругі. Good luck. Але це не всі “подарунки” від Президента ФРН. Про інші обов‘язково розповім", - написала Світлана Мельник.

Нагадаємо, Берлінський театр написом "Діти" перед своїм входом висловив солідарність із зруйнованим у Маруполі Драмтеатром

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