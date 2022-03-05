Федоров закликав Visa і Mastercard повністю зупинити свої сервіси у РФ
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вважає, що обмежень для РФ все ще не достатньо, тому він закликав в Visa і Mastercard повністю зупинити свої сервіси у країні агресора.
Про це Михайло Федоров написав на своїй сторінці у Facebook.
Зауважимо, що міжнародні компанії масово йдуть з російського ринку і припиняють там роботу своїх представництв. Раніше Visa та Mastercard припинили обслуговувати низку російських банків. Проте, за словами Федорова, цих дій все ще недостатньо для того, щоб зупинити російську агресію в Україні.
"Visa, Mastecard, щиро дякую за ваші кроки на підтримку України та досягнення миру, але їх зараз недостатньо для зупинення російської агресії в Україні. Закликаю вас зупинити надання сервісів в Росії – зупинити війну в Україні", – йдеться в його повідомленні.
- Нагадаємо, Visa скасує внутрішні транзакційні комісії та призупинить дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій у торговельних точках України впродовж березня 2022 року. Це означає, що торговельні мережі протягом зазначеного терміну не сплачуватимуть комісій за такі операції.
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