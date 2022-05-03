Ferrexpo Костянтина Жеваго передала партію продуктів харчування для Новогалещинської та Козельщинської територіальних громад

“Ініціативи, які входять до діяльності нашого Гуманітарного Фонду (Фонд), у тому числі включають роботу Компанії щодо координації постачання та розподілу продуктів для громадян, які знаходяться в зоні діяльності Ferrexpo та інших регіонах України. Зазначена вище продовольча партія направлена на резервне забезпечення харчуванням мешканців Новогалещинської та Козельщинської територіальних громад, а також вимушених тимчасово переміщених осіб”, - зазначив керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич.

Раніше повідомлялося, з ініціативи Костянтина Жеваго компанією Ferrexpo, яка входить у ТОП-3 світових експортерів високоякісних залізорудних окатків з виробничими потужностями в Україні, створено Спеціальний Гуманітарний Фонд, розподіл коштів з якого координується керівництвом підприємств Компанії в Україні у тісній співпраці з представниками місцевої влади та центральними органами влади.

Одним з першочергових завдань, які вирішує Фонд, є придбання продуктів харчування для забезпечення гуманітарних потреб населення в місцях активних бойових дій та тимчасово переміщених осіб з постраждалих регіонів країни.

Нагадаємо, через необхідність подальшої підтримки гуманітарних проєктів та ініціатив в Україні, минулого тижня Рада директорів компанії Ferrexpo вирішила збільшити затверджений бюджет фінансування гуманітарних потреб нашої країни до 12,5 мільйонів доларів США.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpoзабезпечу ють сировиною світову металургійну промисловість понад 40 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9% . Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.