Ferrexpo Костянтина Жеваго передала партію продуктів харчування для Новогалещинської та Козельщинської територіальних громад
Компанія Ferrexpo безкоштовно передала партію м’ясної продукції (ковбасних виробів) для забезпечення потреб мешканців Новогалещинської та Козельщинської територіальних громад. Продукти будуть направлені для створення продовольчого резерву, що дозволяє комплексно та системно підійти до реалізації гуманітарної місії на території Полтавщини
“Ініціативи, які входять до діяльності нашого Гуманітарного Фонду (Фонд), у тому числі включають роботу Компанії щодо координації постачання та розподілу продуктів для громадян, які знаходяться в зоні діяльності Ferrexpo та інших регіонах України. Зазначена вище продовольча партія направлена на резервне забезпечення харчуванням мешканців Новогалещинської та Козельщинської територіальних громад, а також вимушених тимчасово переміщених осіб”, - зазначив керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич.
Раніше повідомлялося, з ініціативи Костянтина Жеваго компанією Ferrexpo, яка входить у ТОП-3 світових експортерів високоякісних залізорудних окатків з виробничими потужностями в Україні, створено Спеціальний Гуманітарний Фонд, розподіл коштів з якого координується керівництвом підприємств Компанії в Україні у тісній співпраці з представниками місцевої влади та центральними органами влади.
Одним з першочергових завдань, які вирішує Фонд, є придбання продуктів харчування для забезпечення гуманітарних потреб населення в місцях активних бойових дій та тимчасово переміщених осіб з постраждалих регіонів країни.
Нагадаємо, через необхідність подальшої підтримки гуманітарних проєктів та ініціатив в Україні, минулого тижня Рада директорів компанії Ferrexpo вирішила збільшити затверджений бюджет фінансування гуманітарних потреб нашої країни до 12,5 мільйонів доларів США.
Довідка про Ferrexpo:
Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpoзабезпечу
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