Про це повідомляє у Telegram Центр протидії дезінформації при РНБО.

Російські пропагандисти поширили неправдивий меседж про те, що ЗСУ нібито "відправляють на фронт 14-16-річних солдатів, накачаних наркотиками". При цьому пропагандисти посилаються на нібито військового РФ, який побажав залишитися анонімним.

Крім того, пропагандисти окупантів поширили дезінформацію про те, що на деяких ділянках напрямку Кремінна-Сватове на Луганщині замість ЗСУ нібито воюють іноземні найманці, а на позиціях висять прапори Польщі.

Крім того, посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв звинуватив Україну в намаганні "зіштовхнути лобами Росію та своїх західних кураторів".

Раніше повідомлялося, що у Росії почали відкрито пропагувати депортацію та всиновлення українських дітей.

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