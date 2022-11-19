Фейки окупантів: на фронті - "підлітки під наркотиками", а на українських позиціях - прапори Польщі
У п'ятницю, 18 листопада, російські загарбники поширили дезінформацію про залучення Україною неповнолітніх до бойових дій
Про це повідомляє у Telegram Центр протидії дезінформації при РНБО.
Російські пропагандисти поширили неправдивий меседж про те, що ЗСУ нібито "відправляють на фронт 14-16-річних солдатів, накачаних наркотиками". При цьому пропагандисти посилаються на нібито військового РФ, який побажав залишитися анонімним.
Крім того, пропагандисти окупантів поширили дезінформацію про те, що на деяких ділянках напрямку Кремінна-Сватове на Луганщині замість ЗСУ нібито воюють іноземні найманці, а на позиціях висять прапори Польщі.
Крім того, посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв звинуватив Україну в намаганні "зіштовхнути лобами Росію та своїх західних кураторів".
- Раніше повідомлялося, що у Росії почали відкрито пропагувати депортацію та всиновлення українських дітей.
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