Про це повідомляє The Athletic.

"Я не знаю, що ще потрібно зробити Росії, щоб ФІФА відреагувала належним чином. Весь світ повинен сказати ФІФА: "Хлопці, давайте щось змінимо". ФІФА діє майже як монополія. Ви не знайдете жодної людини, яка за щось відповідає. Ви не можете знайти людину, яка могла б вам відповісти. Ми не можемо знайти людину, яка могла б сісти з нами за стіл і сказати: "Добре, у вас є проблеми, давайте сядемо разом, вирішимо це і це". Така глобальна організація повинна діяти не так", - сказав генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

За словами Палкіна, виключення Росії з ФІФА - допомогло б Україні.

"Відсторонення Росії від чемпіонату світу з футболу — це тимчасовий акт. Але якби вони, наприклад, виключили Росію з ФІФА, то це було б рішення, яке б дійсно допомогло Україні. Це тому, що нам потрібно воювати на всіх напрямках, а не тільки солдатам на полі бою. Це було рішення, якого ми очікували від ФІФА. Але, як відомо, рішення немає", - заявив футбольний функціонер.

2 травня УЄФА відсторонив всі російські клуби та збірні від турнірів у сезоні 2022/2023.

20 вересня УЄФА відсторонив збірну Росії від участі у відбірковому турнірі чемпіонату Європи з футболу.

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