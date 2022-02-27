ФІФА заборонила проводити в Росії міжнародні матчі і "відібрала" в агресора гімн і прапор
ФІФА заборонила проводити на території Росії міжнародні матчі через вторгнення в Україну
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
ФІФА запровадила перші санкції щодо Росії через військове вторгнення в Україну. Відтепер на території агресора заборонено проводити міжнародні турніри та матчі.
Домашні поєдинки Росії будуть проводитися на нейтральних полях та без глядачів. Асоціація, що представляє Росію, повинна брати участь у будь-яких змаганнях під назвою "Російський футбольний союз (РФС)". У матчах не використовуватиметься прапор чи гімн Росії.
ФІФА може запровадити додаткові санкції. Мова йде про виключення зі змагань, якщо військова ситуація в Україні швидко не зміниться.
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