Фільм "Людина-павук: немає шляху додому" першим за час пандемії зібрав понад $1 млрд у прокаті
Нова частина "Людини-павука" стала першим фільмом, який зібрав під час пандемії у світовому прокаті понад $1 млрд
Про це повідомляє Variety.
За оцінками дистриб'юторів, прибутки від продажу квитків на фільм "Людина-павук: немає шляху додому" перевищили $1 млрд по всьому світу.
Фільм досягнув цієї позначки за 15 днів, що нарівні з фільмом 2015 року "Зоряні війни: пробудження сили" робить його третім у списку блокбастерів за темпами зборів. Фільм став першим серед випущених під час пандемії коронавірусу, чиї касові збори перевищили $1 млрд.
Нова частина "Людини-павука" перевершила показники фільму "Джеймс Бонд: не час помирати", який із $774 млн світових касових зборів був найуспішнішим голлівудським фільмом часів пандемії. Вона також випередила китайську військову драму "Битва при Чосинському водосховищі", яка з $902 млн зборів була найкасовішим фільмом у світі.
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Нагадаємо, у листопаді серіал "Поклик пекла" змістив "Гру в кальмара" із першого місця за популярністю на Netflix.
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