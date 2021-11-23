Серіал "Поклик пекла" змістив "Гру в кальмара" із першого місця за популярністю на Netflix

Про це повідомляє The Guardian.



Згідно з даними аналітичного порталу FlixPatrol, "Поклик пекла" став найпопулярнішим телесеріалом Netflix 20 листопада. Він очолив стрімінгові рейтинги в більш ніж 80 країнах протягом 24 годин після дебюту шоу.



Станом на 23 листопада, "Поклик пекла" очолює рейтинг Netflix у 90 країнах світу.



"Поклик пекла" - це історія про команду демонів. Вони полюють на грішників, до яких навідалася "небожитель" і назвав дату та час їх смерті. "Гігантські волохаті створіння спалюють своїх жертв і відправляють їх у пекло, що спричиняє спалах громадської істерії та релігійного фанатизму", - пише The Guardian.



Показ пілотної серії шоу режисера Єн Сан Хо відбувся на міжнародному кінофестивалі в Торонто у вересні 2021 року.



Серіал "Гра в кальмара", прем'єра якого відбулася 19 вересня, займав першу сходинку за популярністю на Netflix 46 днів поспіль.

Нагадаємо, південнокорейський серіал "Гра в кальмара" за місяць показів приніс стрімінговому сервісу Netflix $891,1 млн.