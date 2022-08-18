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Фільм українського режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" покажуть на Міжнародному кінофестивалі в Торонто
На Міжнародному кінофестивалі Tiff, який відбудеться в Торонто, покажуть фільм українського режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург". Головні ролі у стрічці виконали учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови
Про це повідомили на сайті кінофестивалю Tiff.
Як пишуть у повідомленні, фільм "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча покажуть на Міжнародному кінофестивалі Tiff у Торонто.
Стрічку відібрано до програми Contemporary World Cinema (Сучасне світове кіно, - ред.).
- Світова прем’єра нового українського фільму "Люксембург, Люксембург" відбудеться на Венеційській бієнале.
- Режисером фільму "Люксембург, Люксембург" є Антоніо Лукіч. Це його друга повнометражна робота після успішного фільму "Мої думки тихі". Новий фільм розповідає про братів-близнюків, які намагаються дати раду власному життю, в якому раптово з’являється давно зниклий батько. Головні ролі у стрічці виконали учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.
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