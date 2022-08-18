Про це повідомили на сайті кінофестивалю Tiff.

Як пишуть у повідомленні, фільм "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча покажуть на Міжнародному кінофестивалі Tiff у Торонто.

Стрічку відібрано до програми Contemporary World Cinema (Сучасне світове кіно, - ред.). Світова прем’єра нового українського фільму "Люксембург, Люксембург" відбудеться на Венеційській бієнале.

Режисером фільму "Люксембург, Люксембург" є Антоніо Лукіч. Це його друга повнометражна робота після успішного фільму "Мої думки тихі". Новий фільм розповідає про братів-близнюків, які намагаються дати раду власному життю, в якому раптово з’являється давно зниклий батько. Головні ролі у стрічці виконали учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

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