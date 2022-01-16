Фільми про "шестидесятників" Дзюбу, Світличну та Коцюбинську доступні для вільного перегляду

Про це із посиланням на пресслужбу Українського інституту національної пам’яті передає Еспресо.TV.



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Документальні фільми розповідають про життя, творчі роботи та репресії з боку радянської влади. Три нові стрічки є продовженням документального циклу про українських дисидентів, представленого Українським інститутом національної пам’яті спільно з проєктом "Історична правда".



Авторка і керівниця ініціативи - спеціалістка УІНП Любов Крупник. Ведучий - журналіст Вахтанг Кіпіані.Презентація відбулась 12 січня, адже саме 12 січня 1972 року почалися хвилі масових арештів українських дисидентів радянською владою, які у самвидаві назвали «"великим погромом".З 1975 року з ініціативи В’ячеслава Чорновола дисиденти почали відзначати 12 січня як День українського політв’язня.Усі фільми з циклу доступні у гарній якості за посиланням