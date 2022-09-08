Про це повідомив заступник офіційного представника Держдепу США Ведант Патель під час брифінгу.

Як йдеться у повідомленні, заступник офіційного представника Держдепу США Ведант Патель зазначив, що РФ використовує фільтраційні табори для допитів і насильницького вивезення українських громадян.

"Нам також відомо, що представники адміністрації президента Росії надають списки українців, які підлягають фільтрації, і отримують звіти про масштаби і хід операцій", - сказав Патель.

РФ вважає операції з фільтрації критично важливими для своїх зусиль з анексії територій України.

"Ми вимагаємо, щоб Росія негайно припинила фільтраційні операції і надала ООН, незалежним спостерігачам, гуманітарним і правозахисним організаціям доступ до цих фільтраційних місць", - додав він.

Патель зазначив, що проти українців, які змушені дити під контролем російських окупантів, РФ порушує засади міжнародного гуманітарного права. Водночас він зауважив, що не став би прямо називати ці дії воєнним злочином.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники не лише грабують, ґвалтують і вбивають українців, а й відправляють до фільтраційних таборів і примусово депортують їх до РФ.

Російські окупанти збільшують кількість "фільтраційних таборів". Зафіксовані нові пункти знущань у бердянській колонії, школі на Херсонщині та у місті Джанкой.

Постійний представник Польщі в ООН Кшиштоф Щерський заявив, що дії Росії в Україні нагадують сталінські методи, зокрема російські фільтраційні табори – це спроба фізично знищити український народ.

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