Бердянська колонія та школа на Херсонщині стали черговими пунктами "фільтрації" окупантів, - омбудсмен Лубінець
Російські окупанти збільшують кількість "фільтраційних таборів". Зафіксовані нові пункти знущань у бердянській колонії, школі на Херсонщині та у місті Джанкой
Про це інформує в фейсбуці уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Омбудсмен пише, що на території Донеччини підтверджено 21 "фільтраційний табір", утім їх кількість збільшується щоденно, а умови проходження стають жорсткішими, відтак мільйони українців змушені терпіти знущання і тортури. Перевірки проходять і ті, хто прямує на підконтрольну територію України через Василівку Запорізької області.
"Дослідження ситуації на тимчасово окупованих територіях, яке здійснює в тому числі українська неурядова організація Медійна ініціатива за права людини, свідчить про те, що місцями для "перевірок", незаконного утримання та катування цивільних громадян можуть стати як установи виконання покарань - наприклад, колонія №77 у Бердянську Запорізької області - так і загальноосвітні школи, як в селі Нововознесенівка на Херсонщині. Про останню про із жахом розповідають жителі тільки-но звільненого Високопілля. "Фільтраційний пункт" створено також у Джанкої, на території тимчасово окупованого Кримського півострова", - розповідає Лубінець.
На свій розсуд рашисти відбирають тих, хто проходитиме "перевірку", переважно їх цікавлять люди проукраїнських поглядів. Під час "фільтраційних заходів" російські військові незаконно збирають біометричні дані, проводять обшуки, допити, затримують, б’ють та катують для отримання потрібної інформації або ж для фільмування своєї пропаганди.
Омбудсмен наголосив, що доступ до "фільтраційних пунктів" повинні вимагати міжнародні організації, які контролюють дотримання прав людини та перебувають із місіями в Україні.
"Заборона та обмеження такого доступу повинні трактуватися за принципом "презумпції винуватості Російської Федерації" та відображатися у звітах та заявах. Я наголошував і буду наголошувати на цьому при кожній зустрічі із міжнародними партнерами, подобається це їм чи ні", - додав Лубінець.
- У липні польські спецслужби допомогли виявити фільтраційні табори та в'язниці для українців на території України.
- 29 липня стало відомо про вибухи в колонії в Оленівці Донецької області, де окупанти утримували українських військовополонених. За даними української розвідки, теракт у колонії в Оленівці скоїли найманці з ПВК Вагнера за особистою командою їхнього керівника "повара Путіна" Євгена Пригожина. Американський журналіст Крістофер Міллер оприлюднив супутникові знімки колонії в Оленівці, які свідчать про термобаричний вибух зсередини приміщення. Дослідник спільноти Bellingcat Александер Олівер виявив супутникові фото, що свідчать про викопані окупантами заздалегідь імовірні могили у колонії. Експерти Інституту вивчення війни (США) підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.
- Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти відправляють мелітопольців у фільтраційні табори лише за український прапор чи іншу українську символіку вдома.
- Єльський університет на замовлення Держдепартаменту США провів розслідування щодо фільтрації росіянами мирних жителів тимчасово окупованої Донеччині.
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