Бердянська колонія та школа на Херсонщині стали черговими пунктами "фільтрації" окупантів, - омбудсмен Лубінець

Про це інформує в фейсбуці уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен пише, що на території Донеччини підтверджено 21 "фільтраційний табір", утім їх кількість збільшується щоденно, а умови проходження стають жорсткішими, відтак мільйони українців змушені терпіти знущання і тортури. Перевірки проходять і ті, хто прямує на підконтрольну територію України через Василівку Запорізької області.

"Дослідження ситуації на тимчасово окупованих територіях, яке здійснює в тому числі українська неурядова організація Медійна ініціатива за права людини, свідчить про те, що місцями для "перевірок", незаконного утримання та катування цивільних громадян можуть стати як установи виконання покарань - наприклад, колонія №77 у Бердянську Запорізької області - так і загальноосвітні школи, як в селі Нововознесенівка на Херсонщині. Про останню про із жахом розповідають жителі тільки-но звільненого Високопілля. "Фільтраційний пункт" створено також у Джанкої, на території тимчасово окупованого Кримського півострова", - розповідає Лубінець.

На свій розсуд рашисти відбирають тих, хто проходитиме "перевірку", переважно їх цікавлять люди проукраїнських поглядів. Під час "фільтраційних заходів" російські військові незаконно збирають біометричні дані, проводять обшуки, допити, затримують, б’ють та катують для отримання потрібної інформації або ж для фільмування своєї пропаганди.

Омбудсмен наголосив, що доступ до "фільтраційних пунктів" повинні вимагати міжнародні організації, які контролюють дотримання прав людини та перебувають із місіями в Україні.

"Заборона та обмеження такого доступу повинні трактуватися за принципом "презумпції винуватості Російської Федерації" та відображатися у звітах та заявах. Я наголошував і буду наголошувати на цьому при кожній зустрічі із міжнародними партнерами, подобається це їм чи ні", - додав Лубінець.