Лукашенко — це переодягнена жінка? Ілон Маск — інопланетянин? А, можливо, Віктор Орбан — нормальна людина? Ці речі звучать абсурдно, але ще фантастичніше вважати, що у міланського "Інтера" є хоч якісь шанси у фіналі Ліги чемпіонів проти "Ман Сіті".

"Манчестер Сіті" просто принизив мадридський "Реал" у півфіналі. Поразка 0:4 для іспанців у ЛЧ — це безпрецедентний випадок. Востаннє подібне траплялось рівно 10 років тому, коли дортмундська "Боруссія" перемагала "Реал" з рахунком 4:1.

В Англійській Прем'єр-лізі "Ман Сіті" також вражає. Команда Гвардіоли обігнала лондонський "Арсенал", який тривалий час з шаленим відривом лідирував у таблиці. Вже у цей вікенд гравці "Сіті" найімовірніше отримають чемпіонські медалі.

"Манчестер Сіті" просто принизив мадридський "Реал" у півфіналі. Поразка 0:4 для іспанців у ЛЧ — це безпрецедентний випадок. Востаннє подібне траплялось рівно 10 років тому, коли дортмундська "Боруссія" перемагала "Реал" з рахунком 4:1

У "Манчестер Сіті" найкращий атакувальний дует сучасності — Ерлінг Холанд та Кевін Де Брюйне. У цьому сезоні в норвежця 52 голи, а в бельгійця 29 асистів. Це феноменальні цифри!

Букмекери вже опублікували котирування на фінал ЛЧ. "Ман Сіті" вважають абсолютним фаворитом. На виграш "Інтера" дають коефіцієнт 7,60.

Читайте також: Мудрику, тікай з "Челсі"

Я не вболівальник "Манчестер Сіті", а особливо після того, як з команди пішов Олександр Зінченко. Проте визнаю, що зараз у світі немає команди, яка навіть в теорії сильніша за них. І про це говорять цифри та результати.

Букмекери вже опублікували котирування на фінал ЛЧ. "Ман Сіті" вважають абсолютним фаворитом. На виграш "Інтера" дають коефіцієнт 7,60

Фінал Ліги чемпіонів пройде 10 червня. Але цей матч можна не дивитись. Чи є в "Інтера" хоч один гравець, який зараз посилить основний склад "Манчестер Сіті"? Чи можливо Сімоне Індзагі — тактичний геній, який здатен переграти Хосепа Гвардіолу?

Вибачте, проте в "Інтера" на заміну виходить Лукаку, а в "Манчестер Сіті" Фоден. Вартість всіх гравців "Сіті" - 1,05 млрд євро, а "Інтера" - трохи більше ніж 500 млн. Та й Гвардіола вже двічі вигравав ЛЧ, коли найзнаковіший трофей Індзагі — це Кубок Італії.

А Ерлінг Холанд? У 22 роки норвежець забив 208 голів за клуб і збірну. Він вже випереджає графік Мессі та Роналду!

Залишається три тижні і я не уявляю, що має трапитись, щоб в "Інтера" з'явились хоч якісь шанси у цьому матчі.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Влад Дідусь, спортивний оглядач Еспресо.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.