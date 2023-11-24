Фінляндія надасть Україні €3 млн на транспортування зерна та розмінування сіл
Фінляндія надасть 3 мільйони євро додаткової підтримки для покращення продовольчої безпеки в Україні: кошти виділили на транспортування зерна та розмінування сіл
Про це йдеться на сайті МЗС Фінляндії.
Повідомляється, що 2 мільйони євро спрямують на підтримку постачання зерна з України до країн, ситуація з продовольчою безпекою яких постраждала внаслідок російського повномасштабного вторгнення. За підтримки Фінляндії Всесвітня продовольча програма (ВПП) закуповує зерно в Україні та експортує його до країн Африки, які постраждали від продовольчої кризи.
Також країна виділила кошти на розмінування українських сільськогосподарських угідь, щоб аграрники знову могли використовувати землі для вирощування продуктів.
- 23 листопада уряд Фінляндії зробив пропозицію про внесення змін до бюджету на 2024 рік, зокрема пропонується збільшення асигнувань Україні у 2024 році до 20,7 млн євро.
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