Фінляндія надасть Україні €3 млн на транспортування зерна та розмінування сіл

Про це йдеться на сайті МЗС Фінляндії.

Повідомляється, що 2 мільйони євро спрямують на підтримку постачання зерна з України до країн, ситуація з продовольчою безпекою яких постраждала внаслідок російського повномасштабного вторгнення. За підтримки Фінляндії Всесвітня продовольча програма (ВПП) закуповує зерно в Україні та експортує його до країн Африки, які постраждали від продовольчої кризи.

Також країна виділила кошти на розмінування українських сільськогосподарських угідь, щоб аграрники знову могли використовувати землі для вирощування продуктів.