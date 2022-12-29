Про це повідомляє фінський оператор газових мереж Gasgrid, інформує BBC.

Судно Exemplar, що прибуло до фінського порту Інкоо з Гібралтару, оснащене установкою для регазифікації зрідженого природного газу та закачування його в трубопровідну систему. Газ, що надходить у систему, буде використовуватися для постачання Естонії по трубопроводу Balticconnector.

Росія припинила постачання природного газу до сусідньої Фінляндії трубопроводом у травні, після того, як країна відмовилася платити постачальнику в рублях. Москва ввела цей захід для клієнтів із "недружніх країн", щоб обійти західні санкції, введені у відповідь на вторгнення в Україну.

Щоб заповнити дефіцит та позбутися залежності від російського газу, Фінляндія підписала 10-річний договір оренди ЗПГ-терміналу з американською компанією Excelerate Energy. Вартість оренди судна Exemplar – близько 126 тисяч євро на добу.

"Плавучий термінал виявився найшвидшим і найефективнішим рішенням для поступової відмови від залежності Фінляндії від російського газу та забезпечення безперервності постачання газу до Фінляндії", - йдеться у заяві Gasgrid.

Фінляндія та Естонія координували створення інфраструктури для прийому ЗПГ, і спочатку Естонія збиралася поставити цей термінал у своєму порту Палдіскі, але восени міністри економіки двох країн домовилися, що Exemplar все ж таки пришвартується у Фінляндії.

ЗПГ доставлятиметься до Фінляндії танкерами двічі на місяць. Перший танкер прибуде у січні.

Нагадаємо, напередодні у парламенті Фінляндії закликали передати Україні танки Leopard-2.

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