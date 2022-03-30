Фінляндія відновила вантажне залізничне сполучення з Росією

Про це йдеться у заяві VR Transpoint.

У компанії пояснили своє рішення роз'ясненнями від влади Великої Британії, про те, що санкції не поширюються на її контракти, а стосуються лише ВАТ "Російські залізниці".

"Раніше ми повідомляли про призупинення вантажних перевезень VR Transpoint на східному напрямку 27 березня у зв'язку з британськими санкціями проти ВАТ "Російські залізниці". Проте, згідно з отриманими роз'ясненнями від влади Великої Британії, ці санкції не поширюються на контракти VR Group. Східні вантажні перевезення VR Transpoint відновляться в середу, 30 березня", - заявили у компанії, яка є структурою фінського залізничного оператора VR Group.

VR Transpoint займається транспортуванням продукції та сировини на експорт. Обсяг залізничних перевезень VR Transpoint у 2021 році склав 37 млн тонн. Вантажні перевезення між Фінляндією та Росією становлять близько третини від загального обсягу фінських залізничних перевезень.

25 березня повідомлялося, що національний залізничний оператор Фінляндії припиняє сполучення між Гельсінкі та Санкт-Петербургом.

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