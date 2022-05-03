Фінська VR Group розриває контракти на залізничні перевезення із російською стороною

Про це компанія VR Group повідомляє у офіційній заяві.

Повне припинення руху заплановане на кінець року, зараз триває процес розірвання договорів.

"За нашими оцінками, до кінця літа трафік зменшиться приблизно до третини від початкового рівня. Ми продовжуємо переговори щодо якнайшвидшої зупинки повідомлення", – пояснює в.о. генерального директора VR Group Топі Симола.

VR також вирішила продати свої філії та дочірні компанії в Росії, пов'язані з вантажними перевезеннями. Вже ведуться переговори про продаж або ліквідацію філій ContainerTrans Scandinavia (CTS – надає послуги контейнерних перевезень) та Freight One Scandinavia (FOS – логістична компанія), а також продаж російської дочірньої компанії Finnlog, що здає вагони в оренду фінським клієнтам.

Фінська компанія Fennovoima розірвала контракт із Росатомом на будівництво атомної електростанції за 7,5 млрд євро.

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