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Фон дер Ляєн під час своєї промови розповіла про українську письменницю Амеліну, яка загинула внаслідок обстрілу РФ

13 вересня, 2023 середа
13:45
Світ Вікторія Амеліна

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу за підсумками року на засіданні Європарламенту згадала про українську письменницю Вікторію Амеліну, яка загинула від ракетного удару РФ по Краматорську

Про це повідомляє Еспресо.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Вікторія Амеліна була однією з видатних письменниць свого покоління та невтомним борцем за справедливість.

Вона розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення українська письменниця разом із сином приїхали до Чехії. Коли чеський прикордонник поставив штамп у паспорті українки, вона розплакалась. Її син не зрозумів і запитав маму, чому вона плаче. Нащо вона відповіла: "Тому що ми вдома".

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"Того дня ця українська мати відчула, що Європа - це її дім. І народ України може довіряти європейцям", - сказала голова Єврокомісії.

Згодом письменниця повернулась в Україну, залишивши сина у безпечному місці, щоб документувати воєнні злочини Росії. Проте через рік жінка була вбита російською балістичною ракетою під час вечері з колегами.

Того дня Амеліна була з трьома друзями, серед яких був Гектор Абад, письменник із Колумбії. Він також був присутній у залі Європарламенту, де продемонстрував дипломатам фотопортрет української письменниці.

"Згодом він сказав, що не знає, чому він живий, а вона загинула. Але тепер він розповідає світові про Вікторію. Щоб зберегти пам'ять про неї та покласти край цій війні", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії наголосила, що ЄС збереже пам’ять про українську письменницю та всіх інших жертв російської агресії.

Ракетний удар по Краматорську

Про обстріл Краматорська 27 червня першим в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Обстріл центру міста стався приблизно о 19:32, дані про постраждалих та руйнування уточнювались.

Також оперативно про це написав у телеграм керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що крім Краматорська, під обстріл потрапило село Біленьке.В Офісі Генпрокурора повідомили, що станом на 23:00 від влучання снаряда у заклад харчування загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля.

Володимир Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, заявивши, що кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів.

28 червня коригувальника ракетного удару затримали. Йому оголосили про підозру у державній зраді.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.

Культура
Україна
Єврокомісія
Війна з Росією
ракетний удар
Урсула фон дер Ляєн
Світ про Україну
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