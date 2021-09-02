"Фонд боротьби з корупцією", який заснував Навальний, припинив існування

Про це повідомила Радіо Свобода.



ФБК ліквідований 31 серпня.



За словами ексдиректора ФБК Івана Жданова, після ліквідації фонду він написав листа міністру юстиції Костянтина Чуйченка з проханням виключити організацію з реєстру організацій, що виконують функції "іноагента".



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Нагадаємо, в січні Фонд боротьби з корупцією опублікував розслідування про "палац Путіна"

Кремль оголосив "Фонд боротьби з корупцією" "іноземним агентом", прокуратура Москви подала позов про визнання ФБК, штабів Навального і пов'язаного з ними "Фонду захисту прав громадян" "екстремістськими організаціями", Московський міськсуд ухвалив їх ліквідувати.