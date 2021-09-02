"Фонд боротьби з корупцією", який заснував Навальний, припинив існування
Російська організація "Фонд боротьби з корупцією", заснована опозиціонером Олексієм Навальним, припинила існування як юридична особа
Про це повідомила Радіо Свобода.
ФБК ліквідований 31 серпня.
За словами ексдиректора ФБК Івана Жданова, після ліквідації фонду він написав листа міністру юстиції Костянтина Чуйченка з проханням виключити організацію з реєстру організацій, що виконують функції "іноагента".
Читайте також: Навальному оголосили обвинувачення у створенні організації, що посягає на права росіян - йдеться про Фонд боротьби з корупцією
- Нагадаємо, в січні Фонд боротьби з корупцією опублікував розслідування про "палац Путіна"
- Кремль оголосив "Фонд боротьби з корупцією" "іноземним агентом", прокуратура Москви подала позов про визнання ФБК, штабів Навального і пов'язаного з ними "Фонду захисту прав громадян" "екстремістськими організаціями", Московський міськсуд ухвалив їх ліквідувати.
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