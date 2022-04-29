Фонд Порошенка з волонтерами передав на фронт 18 нових пікапів
Коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по Зброї" була придбана партія нових автівок-пікапів, які підготовлені для бойових умов на фронті
Про це повідомляє "Європейська солідарність".
Пікапи передали десантникам на фронт. Дві автівки вже на передовій, ще 16 сьогодні відбули на службу.
"Сьогодні волонтери знову, як і в 14-му році, роблять звичну справу, - говорить Петро Порошенко. - Бо, на жаль, з початком війни не вистачало бронежелетів, кевралових шоломів. Потрібні були цифрові радіостанції, тепловізори, потрібні були вже нові Старлінки, величезна кількість розгрузок та інші речі, які сьогодні звично тягають з-закордону наші українські волонтери", – констатує Петро Порошенко.
"Ми встигли завезти 5 тис. бронежилетів з фінської броні, з демпферами, з антирекошетом, високої якості, завезти радіостанції: цифрові, автомобільні, з ретрансляторами. Завезли тепловізори, снайперське обладнання, завезли все те, що не вистачало нашим воїнам", – зазначає Порошенко.
"І от дійшла справа до техніки. Спілкуючись з нашими військовими, з представниками штурмових груп, використовуючи досвід 2014-2015 років, ми прийняли рішення поставити нові автомобілі, нові пікапи, які гарантовано проходять декілька років, повнопривідні, потужні", – пояснює Порошенко.
"Тут знаходяться закуплені нами 16 автомобілів, два ми вже передали. Сьогодні ці підуть в десантні бригади, в наші десантно-штурмові війська. Тут також стоять бронекапсули, кулемети. Вони в такому вигляді підуть на фронт", – показує Порошенко.
Він зазначив, що це лише початок програми.
"Жля нас принципово, щоб кожна бригада, яка зараз воює на фронті, була долучена до цієї програми, щоб їм була запропонована в разі потреби наша допомога. Почати зі зрозумілих причин ми прийняли рішення з десантно-штурмових. І почати саме зі Сходу і Півдня. А буде ще, відкрию таємницю, і про військові вантажівки в майбутньому. Ми зараз цим займаємося. І можливо про бронетехніку в майбутньому. І цим ми займемося. Принаймні ми все робимо для того, щоб це вдалося", – говорить Петро Порошенко.
"Я думаю, що зараз кожен українець, а особливо кожен урядовець, кожен депутат, кожен політик має прозвітувати, що саме він робив у кожен з 65 днів війни", – вважає п’ятий Президент.
"Український народ об’єднаний, і ми нікому не дозволимо топтати українську землю, вбивати українських жінок та дітей, чинити наругу над нашою державою", – наголошує Порошенко.
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