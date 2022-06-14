Фонд Притули збирає кошти на виробництво 50 українських дронів для ЗСУ: з молотка піде 10 картин сучасних митців

Про це очільник благодійного фонду та волонтер Сергій Притула розповів під час пресбрифінгу.

За його словами, фонд "Армія SOS" може відносно оперативно не лише виготовити безпілотники "Валькірія", але й підготувати операторів. Йдеться про 50 дронів.

"Фонд Притули бере на себе фінансову сторону цього питання. Також ми забезпечимо транспорт для перевезення дронів. На це піде понад $1 млн. Мрію, що частину цих потреб ми закриємо завдяки аукціону", – сказав він.

Український безпілотник "Валькірія" виготовлений з пінопласту, тому збити його зі стрілецької зброї майже неможливо, зазначив Притула.

За словами галериста та колекціонера, засновника аукціонного дому "Дукат" Леоніда Комського, це вже другий благодійний аукціон.

"Наразі відбувається виставка цих картин. Кожен, хто зареєструвався, може брати участь. Фінал вже завтра у прямому ефірі. Після того, як ми розкажемо про ці лоти, почнеться їхнє почергове закриття. Ставки на лоти вже є, на деякі навіть по дві", – сказав Комський.

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