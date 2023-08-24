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Форшмак в домашніх умовах. Рецепт приготування
Назва делікатесу в перекладі з німецької означає "закуска". Блюдо відноситься до класичної єврейської кухні. Ділимося смачними рецептами форшмака в домашніх умовах
Форшмак по-єврейськи. Класичний рецепт
Інгредієнти:
- один оселедець солений
- одна цибуля ріпчаста
- два яйця
- одне яблуко
- вершкове масло - 100 г
- яблучний оцет – одна столова ложка
- перець чорний мелений (за смаком).
Покроковий рецепт приготування:
- чистимо та філіруємо солений оселедець
- відварюємо яйця
- чистимо від шкірки кисло-солодке яблуко
- чистимо ріпчасту цибулю
- усі ці інгредієнти + вершкове масло розрізаємо на невеликі шматки
- філе оселедця розрізаємо на шматочки довільної форми
- пропускаємо всі інгредієнти двічі через м’ясорубку
- в отриману масу додаємо чорний мелений перець
- вливаємо в закуску одну столову ложку яблучного оцту
- все ретельно перемішуємо
- підсмажуємо на сковорідці чорний хліб
- викладаємо на нього нашу закуску.
Фото: gettyimages
Форшмак по-одеськи
Інгредієнти:
- один оселедець солоний
- одна ріпчаста цибуля
- два яблука
- скибочка пшеничного батону без кірки
- вершкове масло - 50 г
- цукор – пів чайної ложки
- оцет (9% – пів чайної ложки
- цибуля зелена (за смаком)
- молоко - 50 г.
Покроковий рецепт приготування:
- патраємо та миємо оселедець
- обробляємо тушку на філе
- подрібнюємо шматочки м'якоті ножем
- пропускаємо їх через м'ясорубку
- чистимо цибулю
- дрібно нарізаємо
- посипаємо цукром
- кропимо оцтом
- білий хліб вимочуємо в молоці
- розминаємо виделкою
- очищаємо яблука від шкірки
- дрібно нарізаємо
- всі інгредієнти змішуємо
- додаємо масло
- додаємо перець
- додаємо оцет
- перемішуємо
- викладаємо форшмак в салатницю
- прикрашаємо зеленою цибулею або петрушкою.
Фото: gettyimages
Простий рецепт форшмака з оселедця (з плавленим сиром)
Інгредієнти:
- філе оселедця - 150 г
- плавлений сир - 100 г
- цибуля ріпчаста - 100 г
- морква - 100 г
- одне яйце
- рослинна олія – одна столова ложка.
Покрокове приготування:
- відварюємо яйце
- відварюємо до готовності моркву
- дрібними кубиками нарізаємо цибулю
- пасеруємо її до золотистого кольору
- натираємо плавлений сир та відварене яйце на дрібній тертці
- збиваємо в блендері філе оселедця, обсмажену цибулю, варену моркву
- перекручуємо до пастоподібного стану
- яйце і плавлений сир відправляємо до оселедцевої суміші
- вимішуємо всі інгредієнти
- до форшмака можна додати улюблену зелень.
Фото: gettyimages
Форшмак з тунця (або сардини)
Інгредієнти:
- консервовані сардини (тунець) - 250 г
- одна цибуля ріпчаста
- три курячих яйця
- майонез (за смаком)
- сіль (за смаком)
- перець чорний (за смаком).
Покроковий рецепт приготування:
- варимо яйця в круту
- очищаємо
- натираємо
- додаємо сіль
- дрібно нарізаємо цибулю
- у сардин видаляємо хребет
- розминаємо їх вилкою з рідиною, що знаходиться в банці
- додаємо до сардин яйця
- заправляємо майонезом
- перчимо.
Фото: gettyimages
Форшмак з картоплею
Інгредієнти:
- три картоплини
- один оселедець солений
- одне яйце
- хліб - 100 г
- майонез – чотири столові ложки
- рослинна олія – одна столова ложка
- суміш перців (за смаком)
- дрібка мускатного горіха меленого
- булочка суха
- молоко
- одне яблуко.
Рецепт приготування:
- подрібнюємо цибулю
- обсмажуємо до прозорості
- перекласти в миску
- додаємо до цибулі відварену картоплю
- розм'якшуємо в пюре
- вбиваємо яйце
- перемішуємо
- суху булочку замочуємо в молоці
- даємо булочці насититися молоком
- подрібнюємо в блендері
- додаємо натерте яблуко
- подрібнюємо філе оселедця
- додаємо майонез та мускатний горіх
- перчимо до смаку
- готуємо форму для випікання - змащуємо маслом і посипаємо панірувальними сухарями
- викладаємо форшмак
- скроплюємо маслом
- додаємо зверху ще сухарів
- відправляємо в духовку
- випікаємо форшмак 45 хвилин при температурі 180°С.
Смачного!
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