Фотографіями можемо переналаштувати хлопців, - волонтерка та фотограф ЗСУ Ірина iSky

Про це Ірина розповіла у програмі "Волонтери і війна" з Христиною Парубій на каналі Еспресо.

Ірина iSky їздить на передову ще з перших місяців повномасштабного російського вторгнення. Їздила як волонтер, щоб допомагати нашим військовим. Торік у жовтні дівчина вирішила підписати контракт зі Збройними Силами України, щоб фотографувати військових і таким чином допомагати захисникам психологічно та емоційно. За словами фотографа, процес переналаштовує захисників на позиціях.

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"В процесі ми з хлопцями та дівчатами розмовляємо і таким чином відбувається психологічний обмін різними емоціями та відчуттями, - розповідає Ірина. - Таким чином ми хлопців виводимо на емоції, які в них заблоковані. Тому що, коли вони виконують завдання, вони змушені блокувати певні емоції, адже потрібно бути дуже сконцентрованими і цілеспрямованими. Ці емоції, які вони блокують, ми на деякий час розблоковуємо, робимо світлини на пам’ять, робимо світлини, як вони працюють. В результаті їхню реакцію не порівняти. Це дуже класні емоції, дуже гучні вирази, а нам дуже приємно".

За словами військової особливо емоційні моменти, коли хлопці повертаються з бойових завдань.

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"Я можу навести приклад, у нас була яскрава ситуація, коли хлопці тільки повернулися із завдання. Вони ще парують, червоні, і хлопці кажуть, зроби мені фотку на надгробник. Я в цей момент розумію, що мені потрібно щось сказати таке, щоб їх переналаштувати емоційно. У цю секунду в моїй голові пронеслося мільйони думок, різних способів. Тоді я щиро захоплююся їхньою зовнішністю, після чого виникають емоції, жарти та посмішки. А вже, коли я їх сфотографувала, трішки підсилюю цю маскулінність і вони мені пишуть, Боже, який я воїн, - розповідає про процес Ірина. - Фотографія в кожного викликає емоції і це важливо. Тому що механізм емоцій в них запускається, вони не скам’янілі, не задерев’янілі стають, а більш розслабляються".