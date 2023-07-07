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Головна Культура Фотографка Гера Артемова з України потрапила до короткого списку конкурсу Prix Pictet 2023

Фотографка Гера Артемова з України потрапила до короткого списку конкурсу Prix Pictet 2023

7 липня, 2023 п'ятниця
14:38
Культура

До короткого списку міжнародної премії Prix Pictet 2023 увійшли фотографії українки Гери Артемової з серії "Щоденник війни"

Про це інформує пресслужба конкурсу.

Виконавча директорка Prix Pictet Ізабель фон Ріббентроп оголосила 12 фотографів, які увійшли до короткого списку премії, на вечірньому показі 6 липня в рамках тижня відкриття Міжнародного фестивалю фотографії Les Rencontres d'Arles.

У Римському театрі міста Оранж Франції цьогорічна тема "Людина" дозволила фотографам заглибитися в переживання, взаємини та проблеми.

Серед фіналісток Prix Pictet 2023 є українка Гера Артемова зі своєю серією "Щоденник війни", яка складається з фотографій, погрупованих у пари, де одна частина диптиха присвячена життю в евакуації на Черкащині, а інша - поверненню авторки до Києва.

Гера Артемова - Ліворуч: протитанковий їжак, Київ. Праворуч: дружина брата Гери, Виграїв, 2022 рік.

Ліворуч: протитанковий їжак, Київ

Праворуч: дружина брата Гери, Виграїв

2022 рік

Фото: Prix ​​Pictet

"Головна ідея - внутрішній зв'язок між фото, який набуває метафоричного характеру. "Щоденник війни" здебільшого розповідає не про зовнішні події, а про внутрішній стан і почуття людини в умовах війни. А також про прагнення знайти дрібку нормального за абсолютно ненормальних обставин", - пояснила Гера.

Ліворуч: український військовий літак. Праворуч: лелека у Виграєві Черкаської області, 2022 рік.

Ліворуч: український військовий літак

Праворуч: лелека у Виграєві Черкаської області

2022 рік

Фото: Prix ​​Pictet

Довідково. Prix ​​Pictet - це премія, метою якої є привернення уваги світу до питань сталого розвитку за допомогою фотографії усіх жанрів. Заснована у 2008 році з темою "Вода", щороку обирається нова тема. За дев'ять попередніх конкурсів загальна кількість учасників склала 4700.

Організатори видають фотокнигу з роботами фіналістів та найцікавішими світлинами інших учасників. Незалежне журі оголошує переможця на відкритті виставки фотомитців, які увійшли до короткого списку, а нагорода складає близько $107 400.

Що відомо про Геру Артемову

Гера Артемова, яка починала свою кар'єру як графічна дизайнерка, фотографує з 2008 року та працювала в документальному фото у 2011-2014 роках. Після початку російсько-української війни вона звернулася до концептуальних мистецьких проєктів, щоб висловити свої переживання. Її роботи виставлялися в Україні, Європі та США. Після початку повномасштабного вторгнення Росії, Гера з родиною виїхала до Виграєва Черкаської області, але повернулась до Києва у травні.

  • Агенція Associated Press отримала Пулітцерівську премію за репортажі оператора Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та продюсерки Василиси Степаненко з Маріуполя.  
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