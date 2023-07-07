Фотографка Гера Артемова з України потрапила до короткого списку конкурсу Prix Pictet 2023
До короткого списку міжнародної премії Prix Pictet 2023 увійшли фотографії українки Гери Артемової з серії "Щоденник війни"
Про це інформує пресслужба конкурсу.
Виконавча директорка Prix Pictet Ізабель фон Ріббентроп оголосила 12 фотографів, які увійшли до короткого списку премії, на вечірньому показі 6 липня в рамках тижня відкриття Міжнародного фестивалю фотографії Les Rencontres d'Arles.
У Римському театрі міста Оранж Франції цьогорічна тема "Людина" дозволила фотографам заглибитися в переживання, взаємини та проблеми.
Серед фіналісток Prix Pictet 2023 є українка Гера Артемова зі своєю серією "Щоденник війни", яка складається з фотографій, погрупованих у пари, де одна частина диптиха присвячена життю в евакуації на Черкащині, а інша - поверненню авторки до Києва.
Ліворуч: протитанковий їжак, Київ
Праворуч: дружина брата Гери, Виграїв
2022 рік
Фото: Prix Pictet
"Головна ідея - внутрішній зв'язок між фото, який набуває метафоричного характеру. "Щоденник війни" здебільшого розповідає не про зовнішні події, а про внутрішній стан і почуття людини в умовах війни. А також про прагнення знайти дрібку нормального за абсолютно ненормальних обставин", - пояснила Гера.
Ліворуч: український військовий літак
Праворуч: лелека у Виграєві Черкаської області
2022 рік
Фото: Prix Pictet
Довідково. Prix Pictet - це премія, метою якої є привернення уваги світу до питань сталого розвитку за допомогою фотографії усіх жанрів. Заснована у 2008 році з темою "Вода", щороку обирається нова тема. За дев'ять попередніх конкурсів загальна кількість учасників склала 4700.
Організатори видають фотокнигу з роботами фіналістів та найцікавішими світлинами інших учасників. Незалежне журі оголошує переможця на відкритті виставки фотомитців, які увійшли до короткого списку, а нагорода складає близько $107 400.
Що відомо про Геру Артемову
Гера Артемова, яка починала свою кар'єру як графічна дизайнерка, фотографує з 2008 року та працювала в документальному фото у 2011-2014 роках. Після початку російсько-української війни вона звернулася до концептуальних мистецьких проєктів, щоб висловити свої переживання. Її роботи виставлялися в Україні, Європі та США. Після початку повномасштабного вторгнення Росії, Гера з родиною виїхала до Виграєва Черкаської області, але повернулась до Києва у травні.
- Агенція Associated Press отримала Пулітцерівську премію за репортажі оператора Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та продюсерки Василиси Степаненко з Маріуполя.
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