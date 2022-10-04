Фоззі з ТНМК підтримав полоненого "азовця" та отримав зворушливу відповідь

Історією Фоззі поділився в Instagram.

Як розповів музикант, після концерту в Берліні до нього підійшов хлопець і попросив записати відео-привітання для брата, полоненого азовця.

"Я сказав, що сподіваюся на зустріч. І ще щось. І тепер от отримав відповідь. Не можу її втримати в собі", - прокоментував артист.

У повідомленні, яким поділився Фоззі, захисник Маріуполя написав, що поки йому доводилося слухати гімн Росії, він подумки читав пісню ТНМК.

"Кожного ранку о шостій мені доводилося слухати гімн ка*апів, а щоб це не тисло на голову, я про себе кожного разу читав пісню "Та ти шо". І вже по поверненні брат прислав мені ваше відеопривітання. Це було дуже круте співпадіння. Щиро вам дякую!" – написав звільнений герой.

Самого Фоззі розчулила ця відповідь.

"Наче сонце проглянуло з-за хмар. Хтось там, нагорі, добре до нас ставиться", - прокоментував він.

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складники: обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.