Фрагмент скляного мосту в Києві, який витримав удар ракети РФ, виставлять на аукціон
Фрагмент Київського скляного мосту, який витримав влучання російської ракети, можна придбати на благодійному онлайн-аукціоні в державній системі "Прозорро.Продажі"
Про це ідеться на сайті КМДА.
Благодійний лот надав Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Це унікальний уламок скляної конструкції 10*3,5 см із світлодіодом у захисному коробі. На корпусі міститься кнопка, що вмикає підсвітку. Загалом було виготовлено лише 100 таких сувенірів.
"Київ – вистояв. Україна – вистоїть і переможе. Цей сувенір – це не просто уламок мосту, це символ стійкості киян і всіх українців", – зазначив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.
Зазначено, що стартова ціна лота – 10 000 грн. Усі зібрані за підсумками аукціону кошти будуть скеровані на забезпечення окремого стрілецького батальйону міста Києва. Цей батальйон був сформований у 2023 році. До нього увійшли мешканці та мешканки столиці. Зараз вони захищають Україну на передовій.
Аукціон відбудеться 2 червня.
- Під час масованого обстрілу столиці 10 жовтня 2022 року росіяни поцілили ракетою у пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз. Попри потужний вибух конструкція встояла – були пошкоджені лише оглядові панелі. За два місяці міст повністю відновили та відкрили для відвідувачів.
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