Фрагмент скляного мосту в Києві, який витримав удар ракети РФ, виставлять на аукціон

Про це ідеться на сайті КМДА.

Благодійний лот надав Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Це унікальний уламок скляної конструкції 10*3,5 см із світлодіодом у захисному коробі. На корпусі міститься кнопка, що вмикає підсвітку. Загалом було виготовлено лише 100 таких сувенірів.

"Київ – вистояв. Україна – вистоїть і переможе. Цей сувенір – це не просто уламок мосту, це символ стійкості киян і всіх українців", – зазначив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Зазначено, що стартова ціна лота – 10 000 грн. Усі зібрані за підсумками аукціону кошти будуть скеровані на забезпечення окремого стрілецького батальйону міста Києва. Цей батальйон був сформований у 2023 році. До нього увійшли мешканці та мешканки столиці. Зараз вони захищають Україну на передовій.

Аукціон відбудеться 2 червня.