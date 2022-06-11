Франція і Німеччина в критичну мить простягнули руку допомоги Росії, - Піонтковський
Політолог Андрій Піонтковський вважає, що Франція та Німеччина втратять роль посередника, в якій вони геополітично спекулювали останні 30-40 років
Російський опозиціонер висловив таку думку в етері "Еспресо".
"Мені здається, що ердоганівські зусилля, стосовно посередництва, потрібно розглядати в тій же площині, що й капітулянтські пропозиції так званого італійського плану миру, на якому наполягають Макрон і Шольц. У мене викликає довіру й повагу реакція України з приводу переговорів щодо Сирії. Перемога України спричинить такі зміни в міжнародній структурі, міжнародних відносин у безпековій системі в Європі, що Франція та Німеччина втратять ту роль, в якій вони геополітично спекулювали останні 30-40 років, – роль посередника. Того, "хто розводить" у відносинах із кремлем. У цьому полягає роль французької політичної еліти. Весь час розходитися, дистанціюватися від Сполучених Штатів. Робити постійно капості, всіляко шкодити в угоду кремля. Пам’ятаєте, якою була роль французьких президентів на пострадянських теренах? Коли Москва захопила Абхазію та Південну Осетію? Прибіг Саркозі з папірцем, немов Чемберлен, з папірцем про мир, і оформив цю агресію якоюсь міжнародною угодою", - нагадав Піонтковський.
Політолог додав, що зараз французів і німців непокоять перспективи перемоги України.
"У кремлі зараз злякалися – Україна не Грузія. Україна змогла чинити дуже серйозний опір. Здобути перемогу в битві під Києвом, у битві під Харковом. І я ще раз наголошую. Тепер французів і німців непокоять перспективи перемоги України. Не випадково найбільший друг України на Заході, Борис Джонсон, пропонує поміркувати про новий союз на Європейському континенті – про союз Великої Британії, України, Польщі й низки інших країн Центральної Європи, включно з Балтійськими. До речі, була іронія долі: яких зусиль докладав Путін до брекзиту. Він же спонсорував цю партію брекзиту в Англії, а результат виявився протилежним – Британія стала лідером вільного світу. Лідером, який координує зусилля з протидії путінській агресії", - наголосив Піонтковський.
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