Франція передасть Україні 36 легкозбірних мостів

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на онлайн-брифінгу.

"Разом із французьким урядом та Федерацією французьких промисловців MEDEF ми домовилися про передачу Україні 36 легкозбірних мостів завдовжки від 23 до 46 метрів від компанії Matiere. Ці конструкції зможуть швидко замінити зруйновані українські мости, а згодом замінити їх на постійній основі", – повідомив Кулеба.

Він також зазначив, що французька компанія Matiere має багаторічний досвід роботи зі швидкого розгортання мостових переходів для автомобільного та залізничного транспорту, особливо у країнах зі зруйнованою внаслідок бойових дій інфраструктурою.

"Уже 25 липня інженери компанії прибудуть в Україну і проведуть спільну оцінювальну місію з інженерами Укравтодору. Потенційно компанія розглядає можливість розгортання виробництва цих мостових переходів в Україні", – додав глава МЗС.

Нагадаємо, 10 червня Чехія передала Україні понтонні мости для відновлення сполучення із деокупованими територіями