Франція перемогла Італію у матчі фаворитів молодіжного Євро-2023
У 1-му турі Євро-2023 молодіжна збірна Франції виявилась кращою за Італію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою Франції з рахунком 2:1. У ворота італійців голи забили Бредлі Барколя та Арно Калімуендо.
Єдиний м'яч у складі Італії забив П'єтро Пеллегрі. Форвард зробив рахунок 1:1 на 36-й хвилині зустрічі.
У турнірній таблиці групи D Франція і Швейцарія лідирують у своєму квартеті і мають по 3 бали. Італія та Норвегія ділять 3-4 місця.
В наступному турі Франція зіграє проти Норвегії. Італія зустрінеться зі Швейцарією. Матчі пройдуть 25 червня.
Франція та Італія є одними з головних фаворитів молодіжного Євро-2023.
Євро-2023 (U21)
1-й тур
22 червня
Франція - Італія 2:1
Голи: Калімуендо, 23, Барколя, 62 - Пеллегрі, 36
- 21 червня у 1-му турі молодіжного ЧЄ з футболу збірна України U21 виявилась кращою за Хорватію.
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