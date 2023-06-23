Франція перемогла Італію у матчі фаворитів молодіжного Євро-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою Франції з рахунком 2:1. У ворота італійців голи забили Бредлі Барколя та Арно Калімуендо.

Єдиний м'яч у складі Італії забив П'єтро Пеллегрі. Форвард зробив рахунок 1:1 на 36-й хвилині зустрічі.

У турнірній таблиці групи D Франція і Швейцарія лідирують у своєму квартеті і мають по 3 бали. Італія та Норвегія ділять 3-4 місця.

В наступному турі Франція зіграє проти Норвегії. Італія зустрінеться зі Швейцарією. Матчі пройдуть 25 червня.

Франція та Італія є одними з головних фаворитів молодіжного Євро-2023.

Євро-2023 (U21)

1-й тур

22 червня

Франція - Італія 2:1

Голи: Калімуендо, 23, Барколя, 62 - Пеллегрі, 36