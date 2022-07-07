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Франція планує націоналізувати енергетичну компанію EDF

7 липня, 2022 четвер
01:36
Економіка На фото французька компанія EDF

Франція повністю націоналізує EDF. Про це заявила в середу, 6 липня, прем’єр-міністр Елізабет Борн наголошуючи на енергетичну кризу в Європі та борги компанії

Повідомляє Reuters.

"Сьогодні я підтверджую вам, що держава має намір контролювати 100% капіталу EDF. Нам необхідно забезпечити наш суверенітет перед обличчям війни (в Україні) і колосальних викликів, що насуваються", — сказала Борн у своїй політичній промові.

Видання повідомляє, що держава вже володіє 84% компанії EDF. Вона є однією з найбільших енергетичних компаній Європи та знаходиться в центрі ядерної стратегії Франції, на яку уряд робить ставку, щоб зменшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії. Ситуація ускладнюється  перспективою раптової зупинки постачі російського газу.

За нинішніми ринковими цінами викуп частки, якою ще не володіє уряд, обійдеться приблизно в 5 мільярдів євро (5,09 мільярда доларів).

Цього року EDF зіткнулася з цілою низкою проблем. Половина застарілих реакторів у Франції наразі не працює, частково через проблеми з корозією. Це змушує компанію скорочувати виробництво ядерної енергії.

Компанія каже, що втрати виробництва зменшать її основний прибуток цього року на 18,5 мільярдів євро. Очікується, що цього року її борг зросте на 40% до понад 61 мільярда євро. Водночас заплановані ядерні реактори нового покоління потребують інвестицій у понад 50 мільярдів євро.

Варіант повної націоналізації EDF був позначений президентом Еммануелем Макроном на початку цього року, але з того часу картина ускладнилася, оскільки він втратив абсолютну більшість у парламенті. Йому довелося скасувати капітальний ремонт EDF минулого року через спротив профспілок і сумніви, висловлені Європейською комісією.

  • 30 червня компанія EDF закрила найстарішу атомну станцію в Фессенхаймі на кордоні з Німеччиною.
  • 6 липня Єврокомісія вирішила внести атомну та газову енергетику до списку "зелених" технологій - так званої таксономії - приєднання природного газу і атомної енергетики до екологічних інвестицій.

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