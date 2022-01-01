Франція погодилася відмовитися від назви "шампанське", аби постачати напій до Росії
Франція погодилася змінити назву "шампанське" на "ігристе вино", аби надалі постачати його до РФ
Про це повідомляє DW.
Виробникам шампанського довелося замінити етикетки для продажу в Росії. Починаючи з 1 січня, продавати напої під брендом "шампанське" на території РФ можуть лише російські виробники.
Відповідно до закону про маркування шампанського на російському ринку, прийнятому в липні 2021 року, іноземні виробники зобов'язані позначати свою продукцію як ігристе вино. Цей закон торкнувся і виноробів французького регіону Шампань. Хоча їм можна залишити на етикетці напис Champagne латиницею, російською вони зобов'язані писати, що це "ігристе вино".
Закон мав набути чинності ще влітку, проте Парижу вдалося домогтися відстрочки до 1 січня 2022 року. Франція ще сподівається оскаржити російський закон.та працює над цим питанням з Єврокомісією, щоб захистити виробників шампанського.
Раніше Франція пригрозила Росії судом, якщо з'ясується, що новий російський закон про маркування порушує правила Світової організації торгівлі.
Росія посідає 15-те у світі за споживанням французького шампанського. Щорічно в РФ реалізується близько 2 млн зі 150 млн пляшок, що експортуються.
- Нагадаємо, 3 липня 2021 року в Російській Федерації заборонили називати імпортні ігристі вина "шампанським".
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