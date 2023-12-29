Франція посилює заходи безпеки на новорічні свята на тлі терористичної загрози

Про це повідомляє Associated Press.

Із загальної кількості залучених правоохоронців 6 тисяч перебуватимуть у Парижі, де, за словами міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманіна, очікується, що понад 1,5 мільйона людей візьмуть участь у святкуванні на Єлисейських полях.

Під час виступу на пресконференції Дарманін заявив про "дуже високу терористичну загрозу", частково через "те, що відбувається в Ізраїлі та Палестині".

Дарманін заявив, що поліція вперше зможе використовувати безпілотники для забезпечення безпеки, а також буде залучено десятки тисяч пожежників і 5 тисяч військових.

Святкування новорічної ночі в Парижі буде присвячено Олімпійським іграм 2024 року, включаючи виступи діджеїв, феєрверки та відеопроєкції на Тріумфальній арці.