Франція посилює заходи безпеки на новорічні свята на тлі терористичної загрози
У п'ятницю, 29 грудня, очільниця національної розвідки Франції Селін Бертон заявила, що в новорічну ніч по всій країні будуть посилені заходи безпеки, планується залучення 90 тисяч співробітників правоохоронних органів
Про це повідомляє Associated Press.
Із загальної кількості залучених правоохоронців 6 тисяч перебуватимуть у Парижі, де, за словами міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманіна, очікується, що понад 1,5 мільйона людей візьмуть участь у святкуванні на Єлисейських полях.
Під час виступу на пресконференції Дарманін заявив про "дуже високу терористичну загрозу", частково через "те, що відбувається в Ізраїлі та Палестині".
Дарманін заявив, що поліція вперше зможе використовувати безпілотники для забезпечення безпеки, а також буде залучено десятки тисяч пожежників і 5 тисяч військових.
Святкування новорічної ночі в Парижі буде присвячено Олімпійським іграм 2024 року, включаючи виступи діджеїв, феєрверки та відеопроєкції на Тріумфальній арці.
- 13 жовтня у Франції оголосили стан підвищеної готовності після того, у французькому Аррасі чоловік напав на ліцей - загинув учитель, ще двоє людей поранені. Ніхто з учнів ліцею не постраждав. Відзначають, що під час атаки вбивця кричав "Аллах акбар". В результаті чоловіка затримали, поліція також спіймала його брата.
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