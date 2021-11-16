Франція розібрала стихійний табір мігрантів під Дюнкерком

Про це повідомляє BBC.



Французька поліція розбирала намети та евакуювала близько 1500 людей. У таборі проживали переважно курди.



Правоохоронці заарештували 13 осіб, яких підозрюють у торгівлі людьми. Загалом із січня із цим звинуваченням затримали 1308 людей.



Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен заявив, що операція проводиться за його наказом. Він стверджує, що Франція надасть прихисток мігрантам, особливо у зв'язку з тим, що наближається зима.



Проте організація захисту мігрантів Utopia56 зазначає, що евакуація не вирішить проблему, а тільки розжене біженців і змусить їх мовчати.



У стихійному поселенні в містечку Гранд-Сінт на узбережжі неподалік від Ла-Маншу проживали мігранти, які планували потрапити до Великої Британії шляхом перетину протоки. Незважаючи на розгони поліції та небезпеку дороги через море, біженці вже багато років користуються цим маршрутом.



Довідка: Курди - народ, що мешкає переважно в горах Тавр і Загрос в області Курдистан, а також в Азербайджані, Вірменії та інших країнах. Велика курдська діаспора існує в країнах Європи. Курдська мова належить до північно-західної підгрупи іранських мов, індоєвропейської сім'ї мов.

12 листопада повідомлялося, що кількість мігрантів, що перетнули Ла-Манш за день, досягла рекордної кількості - близько тисячі осіб. Британія назвала це число "неприйнятним" і звинуватила Францію у втраті контролю над біженцями.

Загалом з початку цього року Ла-Манш намагалися перепливти човном понад 23 тис. мігрантів.



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